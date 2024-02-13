الصحة العالمية: السودان تواجه حاليا أكبر أزمة نزوح على مستوى العالم

مصراوي

قالت منظمة الصحة العالمية، إن السودان تواجه في الوقت الحالي أكبر أزمة نزوح على مستوى العالم، مع تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد جراء استمرار القتال والنزوح الجماعي منذ اندلاع المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف أبريل الماضي.

وقال بيتر جراف القائم بأعمال المنظمة العالمية في السودان، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم عبر تقنية الفيديو، إن البلاد تشهد أزمة إنسانية وصحية ذات أبعاد في غاية الخطورة، حيث لا يزال المدنيون ينزحون بشكل جماعي"، مشيرا إلى اضطرار العديد للنزوح مرات عدة، دون أن يتمكنوا من الاستقرار بسبب الغياب التام للأمن.