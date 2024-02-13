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BBC

مكتب الإعلام الحكومي بغزة يندد باستهداف طاقم الجزيرة في رفح

03:41 م الثلاثاء 13 فبراير 2024

قصف رفح

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(مصراوي)

ندد مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، باستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لطاقم قناة الجزيرة في حادثة هي الخامسة من نوعها.

وجاء في البيان، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد ارتكاب جريمة مكتملة الأركان من خلال استهداف طاقم قناة الجزيرة عدة مرات.

وقال بيان مكتب الإعلام الحكومي، إن استهداف طاقم الجزيرة يأتي في إطار تخويف الصحفيين ومنعهم من عملهم المتمثل في تغطية إعلامية تكشف الحقيقة.

وأُصيب مراسل ومصور قناة الجزيرة إسماعيل أبو عمر وأحمد مطر بجروح خطيرة خلال استهداف إسرائيلي من خلال مسيرة في منطقة ميراج شمالي مدينة رفح.

قصف رفح مكتب الإعلام الحكومي بغزة استهداف طاقم الجزيرة قوات الاحتلال الإسرائيلي

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