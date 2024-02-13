حماس: الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين لمنعهم من تغطية جرائمه بغزة

مصراوي

علقت حركة المقاومة الفلسطينية على تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف صحفيين في شمال مدينة رفح.

وقالت حماس في بيان مقتضب لها، "في جريمة جديدة متعمدة بحق الصحفيين الفلسطينيين، أقدمت مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الصهيوني على استهداف مراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر والصحفي المصور أحمد مطر، أثناء تغطيتهم لمعاناة النازحين الفلسطينيين في شمال مدينة رفح ما أدى إلى إصابتهم بجروح خطيرة، نتج عنها بتر قدم المراسل إسماعيل".

وأضافت الحركة الفلسطينية أن هذا الاستهداف الوحشي والغادر للصحفيين هو سلوك إرهابي صهيوني متكرر يهدف إلى ثني الصحفيين عن تغطيتهم لجرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، حيث قتل جيش الاحتلال في سياق حرب الإبادة على غزة؛ 126 صحفياً فلسطينياً، وأصاب العشرات منهم.

ودعت المؤسسات الحقوقية الدولية إلى إدانة هذه الجريمة البشعة، ومحكمة العدل الدولية إلى توثيق هذه الجريمة النكراء وغيرها من الجرائم التي لم تتوقف على مدار الساعة، لمحاسبة الاحتلال وقادته على جرائمهم المروّعة بحق شعبنا الفلسطيني والمخالفة للقيم الإنسانية والقوانين الدولية.