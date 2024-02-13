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الصين تحذر إسرائيل من الهجوم على مدينة رفح

01:54 م الثلاثاء 13 فبراير 2024

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بكين - (د ب ا)

انضمت الصين لعدد من الدول التي تعرب عن قلقها بشأن عمليات إسرائيل في مدينة رفح بجنوب غزة، حيث قالت إنه يتعين على إسرائيل" وقف عملياتها العسكرية في أقرب وقت ممكن".

وقالت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء إنه يتعين على إسرائيل بذل كل الجهود التي في وسعها لمنع حدوث كارثة إنسانية كبيرة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قد أعلن الجمعة الماضية عن خطط لشن عملية عسكرية كبيرة في المدينة الواقعة على الحدود مع مصر، التي لجأ إليها 3ر1 مليون فلسطيني.

وكانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا من بين الدول التي حذرت من الهجوم على المدينة المكتظة بالسكان.

بكين الصين إسرائيل رفح

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