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BBC

حماس: الاحتلال ينوي ارتكاب جريمة بحق النازحين في مستشفى ناصر بخان يونس

01:41 م الثلاثاء 13 فبراير 2024

حركة حماس

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مصراوي

علقت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على تمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب البوابة الشمالية لمستشفى ناصر بخان يونس.

وقالت "حماس" في بيان لها، "إن تمركز قوات الاحتلال الصهيوني قرب البوابة الشمالية لمستشفى ناصر في خانيونس والطلب من النازحين مغادرته، يُنذر بعزم الاحتلال الصهيوني الإرهابي ارتكاب جريمة بحق المواطنين النازحين في المستشفى، الذين يتعرضون لإطلاق نار مستمر، طوال الأيام الماضية، من قبل قناصة الاحتلال الفاشيين القتلة".

ودعت حركة المقاومة الفلسطينية الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحرك الفوري لحماية النازحين ومجمع ناصر الطبي الذي يتعرض لتهديد مباشر من قوات الاحتلال، في وقت يعاني فيه من نقص حاد في المستلزمات الطبية والدوائية.

واشتعلت النيران بمحيط مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة، جراء استهدافات الاحتلال، والجرافات الإسرائيلية تغلق البوابة الشمالية للمستشفى، وفقًا لما أوردته قناة الجزيرة.

حركة حماس مستشفى ناصر خان يونس قوات الاحتلال الإسرائيلي

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