اشتعال النيران بمحيط مستشفى ناصر في خان يونس

مصراوي

اشتعلت النيران بمحيط مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة، جراء استهدافات الاحتلال، والجرافات الإسرائيلية تغلق البوابة الشمالية للمستشفى، وفقًا لما أوردته قناة الجزيرة.

ويوجد في مجمع ناصر الطبي "300 كادر طبي و450 جريح و10 آلاف نازح في المجمع، يتعرضون للقتل والجوع، إلى جانب النقص الحاد في أدوية التخدير والعناية المركزة والمستلزمات الجراحية".

وتعرضت خزانات المياه في المستشفى للأعطال نتيجة الاستهداف، وفق المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة.

واتهم المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، القوات الإسرائيلية بمنع حركة سيارات الإسعاف وإعاقة وصول الجرحى والمرضى لمستشفى ناصر الأكبر في خان يونس جنوبي قطاع غزة.