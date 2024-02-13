وزير الخارجية الفلسطيني: رفح مهددة بالاجتياح والدمار ويجب حماية المدنيين

مصراوي

قال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني: ما يحدث في الضفة الغربية ينذر بتصعيد كبير من قبل المستوطنين ولا بد من إيقافهم.

وتابع وزير الخارجية الفلسطيني، خلال مؤتمر صحفي مع أنالينا بيربوك نظيرته الألمانية، أن رفح مهددة بالاجتياح والدمار ويجب على الجميع حماية المدنيين فيها وتوفير ممرات آمنة لهم.

وأكد المالكي "سنعمل على ألا تتحول الضفة الغربية إلى غزة أخرى من حيث الدمار"، موضحًا "لا نخجل من الحديث في موضوع إصلاح السلطة الفلسطينية".