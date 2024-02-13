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BBC

بحرية الحرس الثوري الإيراني تعلن عن اختبار صاروخ جديد

11:17 ص الثلاثاء 13 فبراير 2024

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طهران - (د ب أ)

قالت البحرية التابعة للحرس الثوري في طهران إنها اختبرت بنجاح صاروخا متوسط المدى.

وتم إطلاق الصاروخ من سفينة حربية تابعة للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، حسبما ذكرت وكالة تسنيم للأنباء في وقت متأخر من يوم الاثنين، نقلا عن قائد الحرس الثوري، حسين سلامي. ولم يعرف بالضبط أي سفينة وكذلك نوع الصاروخ.

وغالبا ما يتم تداول تقارير عن إنجازات عسكرية جديدة في إيران ، لا يمكن التحقق من الكثير منها في البداية بسبب السرية التامة. وفي سياق حرب غزة، حرصت الجمهورية الإسلامية على استعراض قدراتها العسكرية أكثر من المعتاد.

والحرس الثوري هو وحدة النخبة الإيرانية ويعتبر أقوى بكثير من قوات الجيش النظامي في البلاد.

طهران الحرس الثوري إيران

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