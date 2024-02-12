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BBC

إسرائيل ترفض منح المقررة الأممية بالأراضي الفلسطينية تأشيرة دخول

10:20 م الإثنين 12 فبراير 2024

فرانشيسكا ألبانيزي

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بي بي سي

أعلنت إسرائيل، الإثنين، منعها المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من الحصول على تأشيرة دخول، كما دعت إلى إقالتها بعد تعليقات أدلت بها مؤخرا بشأن هجوم السابع من أكتوبر الماضي.

ورفضت فرانشيسكا ألبانيزي، الأسبوع الماضي، وصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لهجوم حماس على جنوب إسرائيل بأنه "أكبر مجزرة معادية للسامية في قرننا".

وكتبت بالفرنسية عبر حسابها على منصة إكس: "لا..ضحايا السابع من أكتوبر، لم يقتلوا بسبب ديانتهم اليهودية، بل رداً على القمع الإسرائيلي".

ووصف وزيرا الخارجية والداخلية الإسرائيليان، تصريحات ألبانيز بأنها "شائنة" وأعلنا في بيان أنها الآن "ممنوعة من دخول دولة إسرائيل".

وتعقيباً على ذلك، كتب ألبانيزي على منصة إكس: "رفض إسرائيل السماح لي بالدخول ليس بالنبأ الجديد"، موضحة أن إسرائيل تمنع منذ 2008 دخول "جميع" المقررين الخاصين للأراضي المحتلة.

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