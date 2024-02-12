البيت الأبيض: مقاتلو وقادة حماس انتقلوا من شمال غزة واتجهوا إلى رفح

مصراوي

أعلن البيت الأبيض أنه واشنطن لا تريد تهجير الفلسطينيين في غزة بشكل قسري، موضحًا أن الولايات المتحدة أعربت عن قلقها بخصوص المدنيين في رفح لكن لإسرائيل الحق في ملاحقة أفراد حماس.

وقال البيت الأبيض، إن مقاتلي حماس انتقلوا من شمال قطاع غزة ومروا من خان يونس واتجهوا حاليا إلى رفح.

وأضاف البيت الأبيض، "علينا أن نتقبل إمكانية أن يكون بعض الرهائن قد فارقوا الحياة"، مشددًا على ضرورة أن الإسرائيليين ملزمون بسلامة الفلسطينيين الأبرياء خلال أي تحرك باتجاه رفح.

وأكد البيت الأبيض، أنه من حق إسرائيل الدفاع عن النفس مع الأخذ في الاعتبار تجنب استهداف المدنيين، مشددًا تأييد واشنطن التوصل إلى هدنة طويلة في قطاع غزة.