البيت الأبيض: دور مصر محوري بشأن معبر رفح وهي شريك مهم لنا

مصراوي

قال المتحدث باسم البيت الأبيض: نعرب عن سعادتنا للنجاح في تحرير أسيرين من قطاع غزة، لن تنتهي الأزمة في قطاع غزة قبل تحرير حماس لكافة الأسرى.

ولفت إلى أن واشنطن ستواصل دعمها لإسرائيل فلها الحق في الدفاع عن نفسها، مؤكدًا أن دور مصر مهم فيما يتعلق بمعبر رفح وطالما كانت شريكا مهما.

وأضاف، "لا نريد عملية عسكرية كبرى في رفح دون خطة قابلة للتنفيذ وتحقق الأمان للمدنيين هناك، موضحًا أن المفاوضات بشأن التوصل لاتفاق في غزة ما زالت مستمرة.

وأكد البيت الأبيض، أن واشنطن لا تدعم وقف إطلاق نار كامل حاليا، لكنها ندعم التوصل إلى هدن إنسانية ممتدة والإفراج عن كافة الأسرى.