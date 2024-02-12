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BBC

الاحتلال: عملية رفح منحت الشعب الإسرائيلي متنفسا وستكون هناك عمليات شبيهة قريبا

08:58 م الإثنين 12 فبراير 2024

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت،

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مصراوي

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن عملية رفح صباح اليوم الاثنين تثبت أن حركة حماس قابلة للاختراق وأن بإمكاننا الوصول لأي مكان نريده.

وأضاف وزير دفاع الاحتلال، أن عملية رفح منحت الشعب الإسرائيلي متنفسا مهما وستكون هناك عمليات شبيهة قريبا، موضحا أننا لن نعيد معظم الأسرى بالطريقة التي نفذناها اليوم بل نرجو أن يكون من خلال اتفاق.

وتابع جالانت، لا بديل عن القضاء على حماس كـ كيان مدني وعسكري بالضربة القاضية، مشيرا إلى أن شعار هذه الحملة "غزة مدمرة" و"خان يونس مدمرة" ودمار فوق الأرض وتحت الأرض.

وأكمل وزير الدفاع، أن حزب الله كما يبدو مستعد لدفع نفس الثمن الباهظ من عدد القتلى الذي دفعته حماس.

يوآف جالانت الدفاع الإسرائيلي عملية رفح تحرير أسرى حماس حرب غزة

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