إعلان

BBC

الخارجية الأمريكية: لإسرائيل الحق في تنفيذ عملية عسكرية مشروعة لاستهداف مقاتلي حماس

08:43 م الإثنين 12 فبراير 2024

ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، "نعتقد أن الضربات الجوية الإسرائيلية على رفح ليست بداية هجوم واسع النطاق"

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، "تدخلاتنا كان لها تأثير حتى وإن لم تأت استجابة الحكومة الإسرائيلية بالشكل المطلوب".

وأوضح أنه لإسرائيل الحق في تنفيذ عملية عسكرية مشروعة لاستهداف مقاتلي حماس، ولا ينبغي أن يكون للضربات الإسرائيلية على رفح تأثير على مفاوضات الأسرى.

وأكد أن قطع المساعدات الأمريكية عن إسرائيل لن تكون خطوة أكثر تأثيرا من الخطوات التي اتخذتها واشنطن بالفعل، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تتواصل مع الحكومة الإسرائيلية كي تحسن أدائها.

ولفت إلى أنه مسموح لإسرائيل بمهاجمة أهداف مشروعة وعليهم العمل من أجل خفض عدد الضحايا بين المدنيين.

وقال ميلر "استخدمنا أدوات ضغط مختلفة على إسرائيل والمساعدات الإنسانية تدخل إلى رفح"، والتوصل لهدنة إنسانية في غزة ولاتفاق يتم بموجبه تحرير الأسرى أمر مهم للغاية.

ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عملية عسكرية لاستهداف مقاتلي حماس الضربات الجوية الإسرائيلية على رفح طوفان الأقصى حرب غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نادرة الحدوث| سيول عارمة تضرب الإمارات.. والدولة تتخذ إجراءات عاجلة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

بعد حالة جدل.. رئيس سبيرو سباتس يكشف لمصراوي عن اسم مصنع تعبئة منتجاتها
عاجل - مصر ترد على أنباء تعليق اتفاقية السلام مع إسرائيل
مستعدون لجميع السيناريوهات.. أول تعليق مصري على ما يحدث في رفح الفلسطينية
رسميا.. اتحاد الكرة يعلن موعد ومكان إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك
. كيف ردت سبيرو سباتس على أنباء تعاونها مع إحدى شركات "المقاطعة"؟
"محرضة وغير مقبولة".. أول تعليق من مصر على تصريحات وزير مالية الاحتلال
بحد أدنى 600 جنيه.. وزارة العمل: إعانات أجور لهذه الفئة
رسميًا.. "التعليم" تحظر دفع مصروفات الترم الثاني بالعملة الصعبة - مستند