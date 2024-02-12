الخارجية الأمريكية: لإسرائيل الحق في تنفيذ عملية عسكرية مشروعة لاستهداف مقاتلي حماس

مصراوي

قال ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، "نعتقد أن الضربات الجوية الإسرائيلية على رفح ليست بداية هجوم واسع النطاق"

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، "تدخلاتنا كان لها تأثير حتى وإن لم تأت استجابة الحكومة الإسرائيلية بالشكل المطلوب".

وأوضح أنه لإسرائيل الحق في تنفيذ عملية عسكرية مشروعة لاستهداف مقاتلي حماس، ولا ينبغي أن يكون للضربات الإسرائيلية على رفح تأثير على مفاوضات الأسرى.

وأكد أن قطع المساعدات الأمريكية عن إسرائيل لن تكون خطوة أكثر تأثيرا من الخطوات التي اتخذتها واشنطن بالفعل، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تتواصل مع الحكومة الإسرائيلية كي تحسن أدائها.

ولفت إلى أنه مسموح لإسرائيل بمهاجمة أهداف مشروعة وعليهم العمل من أجل خفض عدد الضحايا بين المدنيين.

وقال ميلر "استخدمنا أدوات ضغط مختلفة على إسرائيل والمساعدات الإنسانية تدخل إلى رفح"، والتوصل لهدنة إنسانية في غزة ولاتفاق يتم بموجبه تحرير الأسرى أمر مهم للغاية.