رويترز: هولندا تعتزم الطعن على قرار حظر تصدير قطع غيار "إف-35" لإسرائيل

(مصراوي)

تعمل الحكومة الهولندية، اليوم الاثنين، على إصدار طعن بحق حكم يحظر تصدير قطع غيار طائرات "إف-35" إلى إسرائيل، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء "رويترز".

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت محكمة الاستئناف الهولندية، حكمًا يقضي بحظر تصدير جميع قطع غيار مقاتلات "إف-35" إلى إسرائيل.



وجاء في بيان المحكمة، أنه من المحتمل أن تستخدم إسرائيل قطع الغيار في انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي في غزة.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي العدوان إلى 28 ألفًا و340 شهيدًا منذ اندلاع الحرب على غزة في الـ7 من أكتوبر.