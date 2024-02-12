محكمة هولندية تحظر تصدير قطع غيار مقاتلات "إف-35" إلى إسرائيل

امستردام - (بي بي سي)

أصدرت محكمة استئناف هولندية، اليوم الإثنين، حكما يقضي بمنع الحكومة من تصدير قطع غيار مقاتلات "إف-35" إلى إسرائيل خشية استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي خلال الهجوم على غزة.

وقالت المحكمة: "لا يمكن إنكار وجود خطر واضح في استخدام قطع غيار إف-35 في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".

وأضافت أنه يتعين على الدولة تنفيذ الحكم في غضون سبعة أيام، كما رفضت المحكمة طلبا قدمه محامو الحكومة بتعليق الحكم الصادر أثناء النظر في دعوى الاستئناف أمام المحكمة العليا.

وكانت منظمات حقوقية، من بينها الفرع الهولندي لمنظمة أوكسفام الخيرية، قد رفعت الدعوى القضائية على الحكومة الهولندية في ديسمبر الماضي.

ولم تستطع المحكمة، في حكم أول، إصدار أمر للحكومة الهولندية بوقف صادرات قطع الغيار، على الرغم من أنها قالت إنه من المحتمل أن تكون مقاتلات إف-35 قد ساهمت في انتهاكات قوانين الحرب.

وقالت محكمة الاستئناف أيضا إنه من المحتمل أن تكون طائرات إف-35 قد استُخدمت في الهجمات على غزة، ما أدى إلى وقوع خسائر غير مقبولة في صفوف المدنيين، وبناء عليه رفضت حجة الحكومة الهولندية بأنها ليست مضطرة إلى إجراء فحص جديد على تصريح الصادرات.

وتستضيف هولندا أحد المستودعات الإقليمية العديدة لقطع غيار مقاتلات إف-35 المملوكة للولايات المتحدة، والتي عن طريقها يتم توزيع قطع الغيار على الدول التي تطلبها.