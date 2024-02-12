المكسيك تمنع وصول أكثر من مليون جرعة مخدرات إلى السوق

كتبت: ندى محرم

اشترك أعضاء مكتب المدعي العام وأمانة البحرية المكسيكية، أمس الأحد، في عملية مزدوجة لمداهمة مختبر لصناعة المخدرات في ولاية سونورا شمال غرب المكسيك.

وأعلن حاكم الولاية ألفونسو دورازو، في تغريدة عبر حسابه الخاص عبر منصة "إكس" تويتر سابقًا، أنه من خلال مداهمة المختبر تمكنت قوات الأمن من منع أكثر من 1.023 مليون جرعة من ذلك الدواء الذي يستخدم في هيئة مخدر من الوصول إلى السوق.

وأضاف دورازو" أنه تم العثور على أكثر من 45 طنًا من السلائف والمواد الكيميائية المخصصة لتصنيع المخدرات والتي تبلغ قيمتها 700 مليون دولار أمريكي".

Mi prioridad es la seguridad de las y los sonorenses. Gracias al trabajo de los tres órdenes de gobierno, hemos realizado un importante aseguramiento de un laboratorio de narcóticos por un valor superior a los 700 millones de dólares. Estamos evitando que lleguen más de 1,023… pic.twitter.com/hc0kCqSAiT — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) February 11, 2024

وتم تداول العملية بشكل واسع في وسائل الإعلام بالمكسيك، والتي وُصفت بأنها واحدة من أكبر المداهمات لمختبر لصناعة المخدرات التابعة لهذه الإدارة الحكومية، حسبما ذكرت "سي إن إن" بالإسبانية.

وتنتشر مختبرات صناعة المخدرات في ولاية سونورا جراء الضوابط الأمنية في ولاية سينالوا التي تقع شمال غرب المكسيك، وذلك حسبما صرح ممثل وزارة البحرية في العملية لوسائل إعلام إسبانية نقلت عنها "سي إن إن".