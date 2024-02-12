الاتحاد الأوروبى: أى هجوم إسرائيلى على رفح سيوقف المساعدات الإغاثية ويوسع الكارثة الإنسانية

جنيف - (ا ف ب)

قال جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن أي هجوم إسرائيلي على رفح الفلسطينية سيوقف المساعدات الإغاثية ويوسع الكارثة الإنسانية، لافتًا إلى أنه لا بديل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن بنيامين نتنياهو يطالب بإجلاء 1.7 مليون شخص، دون أن يتحدث عن مكان يمكن أن يذهبوا إليه.

وقال بوريل اليوم الاثنين إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بحاجة لأن تكون قادرة

على مواصلة عملها بينما يجري التحقيق في مزاعم بأن بعضا من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا في غزة شاركوا في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وصرح بوريل قبل اجتماع لوزراء التنمية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل بأنه "لا يمكن لأي شخص آخر أن يفعل ما تفعله الأونروا، يجب التحقق من هذه المزاعم.لننتظر التحقيقات".

وأضاف "وفي هذه الأثناء، يجب أن يستمر الناس في تناول الطعام والذهاب إلى الأطباء".