صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى أكثر من 28 ألف شخص

(مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي العدوان إلى 28 ألفًا و340 شهيدًا منذ اندلاع الحرب على غزة في الـ7 من أكتوبر.

وأضافت وزارة الصحة أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 67 ألفا و984 شخصًا.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن مياه الصرف الصحي أصبحت تغمر قسم الطوارئ وتعيق عمل الطواقم في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وطالب القدرة، بحماية الأطقم الفنية وكفالة حرية الحركة من أجل إصلاح شبكة الصرف الصحي في ساحات مجمع ناصر الطبي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى نفاد الطعام لدى المرضى والأطقم الطبية والنازحين في مجمع ناصر الطبي.

وقال القدرة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت عن استشهاد 164 شخصًا وإصابة 200 آخرين.