حظر التجمعات الكبرى في نيودلهي قبل بدء احتجاجات المزارعين

نيودلهي - (د ب ا)

حظرت السلطات الهندية اليوم الاثنين التجمعات الكبرى في أنحاء العاصمة نيودلهي لمدة شهر حتى 12 مارس المقبل، وذلك قبل احتجاجات كبيرة للمزارعين ستبدأ غدا الثلاثاء.

وذكرت شبكة " ان دي تي في" أنه من المتوقع أن يحتشد أعضاء أكثر من 200 نقابة زراعية، تضم أكثر من 20 ألف مزارع، يطالبون بعدة طلبات تتضمن وضع قانون يضمن الحد الأدنى لسعر دعم محاصيلهم، في العاصمة خلال الأيام المقبلة.

وحظر الأمر الذي أصدره مفوض شرطة دلهي سانجاي ارورا دخول الجرارات للعاصمة، كما تم فرض حظر تام على حمل الأسلحة والمواد القابلة للاشتعال، بالإضافة إلى أدوات أخرى كسلاح مثل الطوب والحجارة.

كما حظرت السلطات استخدام مكبرات الصوت.

وحذرت الشرطة من أن أي شخص ينتهك هذه الأوامر سوف يتم إلقاء القبض عليه على الفور.