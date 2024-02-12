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أمينا "حزب الله" اللبناني والجهاد الإسلامي يؤكدان ضرورة الثبات والعمل بقوة لتحقيق النصر

10:55 ص الإثنين 12 فبراير 2024

حسن نصر الله

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بيروت - (د ب أ)

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله والأمين العام لـ"حركة الجهاد الإسلامي" في فلسطين زياد نخالة ضرورة "الثبات ومواصلة العمل بقوة لتحقيق النصر الموعود".

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية اليوم الإثنين ، استقبل نصر الله الأمين العام لـحركة الجهاد الإسلامي حيث عرضا "لآخر المستجدات في قطاع غزة والضفة الغربية ميدانياً وشعبياً وسياسياً وأوضاع جبهات الدعم والمساندة التي يُقدمها محور المقاومة في الساحات المختلفة"

ووفق الوكالة ، تم خلال اللقاء"التداول حول الاحتمالات القائمة والتطورات المتوقعة سواءً على مستوى الميدان أو الاتصالات السياسية".

حسن نصر الله حزب الله اللبناني طوفان الأقصى حركة الجهاد الإسلامي

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