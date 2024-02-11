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BBC

البث الإسرائيلية: مجلس الحرب يرفض حتى الآن المشاركة باجتماع القاهرة الثلاثاء

11:36 م الأحد 11 فبراير 2024

مجلس الحرب الإسرائيلي

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مصراوي
قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأحد، إن مجلس الحرب الإسرائيلي يرفض حتى الآن المشاركة باجتماع في القاهرة الثلاثاء.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت، أمس السبت، إن القاهرة تستضيف الثلاثاء المقبل اجتماعا مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي لبحث صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.
وأوضح وسائل الإعلام العبرية أن الوفد الإسرائيلي في القاهرة سيضم رئيسي الشاباك رونين بار والموساد ديفيد برنيع.
وأشار الإعلام العبري إلى أن هناك جهود مصرية قطرية جارية ومستمرة مع حماس للتوصل لصفقة تبادل بحلول الثلاثاء.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن قال، الأربعاء الماضي، إن واشنطن تدرس رد حماس حاليًا بعدما تلقت ردودًا من جميع الأطراف، حسبما ذكرت "العربية".

مجلس الحرب الإسرائيلي تبادل الأسرى اجتماع القاهرة حرب غزة

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