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BBC

الحكومة بغزة: ارتفاع أعداد الضحايا إلى 28176 شهيدًا بينهم 12300 طفل

09:04 م الأحد 11 فبراير 2024

غزة

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مصراوي

قال المتحدث باسم مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الأحد، إن 35176 فلسطينيا سقطوا بين شهيد وجريح ومفقود منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر الماضي.

وأشار الإعلام الحكومي إلى ارتفاع أعداد شهداء عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 28176 شهيدا بينهم 12300 طفل و8400 امرأة و7000 مفقود.

وأوضح أن الإعلام الحكومي أن إسرائيل دمرت 70 ألف وحدة سكنية كليا و290 ألف آخرين بشكل جزئي، مؤكدة أنها لم تعد صالحة للسكن.

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