تعليقًا على تصريحات ترامب.. الأمين العام للناتو: تقوّض أمننا بأكمله

بروكسل-(د ب أ)

وجه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، انتقادات حادة للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول ما ينوي فعله في حال إعادة انتخابه مرة أخرى مع أعضاء الحلف الذين لا يوفون بالتزاماتهم المالية.

كان السياسي الجمهوري ترامب صرح بأن شركاء الحلف الذين لا يوفون بالتزاماتهم المالية لن يحصلوا على حماية الولايات المتحدة من روسيا في حال تمت إعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

وقال ستولتنبرج في بروكسل، اليوم الأحد، إن " كل إشارة تلمح إلى أن الحلفاء لن يدافعوا عن أنفسهم، تقوض أمننا بأكمله، بما في ذلك أمن الولايات المتحدة، وتعرض الجنود الأمريكيين والجنود الأوروبيين لخطر متزايد".

وكان ترامب الذي يقود حملته الانتخابية في ساوث كارولينا قبل الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في 24 فبراير الجاري، قال إنه أخبر أعضاء الناتو أنهم يتعين عليهم دفع الأموال، وقال في فعالية انتخابية إنه لن يكتفي بعدم توفير الحماية لدول الناتو التي تتخلف عن سداد التزاماتها المالية من روسيا وحسب، بل إنه سيشجع موسكو "على أن تفعل بها ما تشاء".

وأردف ترامب "قلت على الجميع أن يدفع، هم قالوا إذا لم ندفع، هل ستظل أمريكا تقوم بحمايتنا؟ قلت بالطبع لا ، لم يستطيعوا تصديق الإجابة".

وبدوره، رفض البيت الأبيض تصريحات ترامب وأشار إلى جهود الإدارة الأمريكية الساعية إلى تعزيز الحلفاء في كل أنحاء العالم، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بايتس في بيان، أمس السبت، إن "التشجيع على غزو أقرب حلفائنا من جانب أنظمة قاتلة أمر مروع و مختل، كما أنه يعرض الأمن القومي الأمريكي والاستقرار العالمي واقتصادنا للخطر".