السعودية تستنكر الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية في الصومال

الرياض-(د ب أ)

استنكرت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى مقتل عدد من الجنود الإماراتيين والبحرينيين.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، اليوم الأحد، "عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية في مقديشو عاصمة الصومال ، مما أسفر عن استشهاد عددٍ من القوات العسكرية التابعة للصومال، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والبحرين".

وجددت الخارجية السعودية" التأكيد على موقف المملكة الثابت والداعي لنبذ العنف والإرهاب والتطرف مهما كانت صوره ودوافعه"، معربةً" عن تضامن المملكة التام ووقوفها إلى جانب الصومال، والإمارات، والبحرين، في هذا المصاب الجلل، مع خالص تعازيها ومواساتها لذوي شهداء الواجب، وللأشقاء حكومةً وشعباً".

ورفعت الإمارات عدد جنودها الذين قتلوا في عملية إرهابية في الصومال إلى 4 جنود، وذلك بعد وفاة أحد المصابين في الهجوم.

كانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت في وقت سابق عن "استشهاد" 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة 2 آخرين "استشهد" أحدهما بعد الوصول إلى أرض الوطن إثر تعرضهم لعمل إرهابي في الصومال ، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات والصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين بحسب وكالة الأنباء الإماراتية(وام).

لاحقا أعلنت حركة "الشباب" مسؤوليتها عن الهجوم واصفة الإمارات بأنها "عدو للشريعة الإسلامية لدعمها الحكومة الصومالية في جهودها لمحاربة الحركة".