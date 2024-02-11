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BBC

مسؤولة إسرائيلية تدعو لإعادة التصويت على قرارات حكومة نتنياهو

06:26 م الأحد 11 فبراير 2024

المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بيهارف

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(مصراوي)

دعت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بيهارف ميارا، اليوم الأحد، إلى إعادة التصويت على قرارات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، قائلة إن حكومته اتخذت قرارات جوهرية بطريقة غير سليمة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الاحتلال الإسرائيلي يدرس محاكمة ناشطي حركة حماس الذي اعتقلهم في الـ7 من أكتوبر، من خلال محكمة خاصة ودون إجراءات جنائية.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن ناشطي حركة حماس يواجهون احتمالية السجن مدى الحياة، مع تضمن الاقتراح أيضًا محاكمة ناشطي حماس دون الاستماع إلى شهود.

وتستعد قوات الاحتلال الإسرائيلي، لشن عملية عسكرية برية على منطقة رفح جنوب قطاع غزة، والتي أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو في وقت سابق منطقة آمنة يستطيع الفلسطينيين في غزة اللجوء إليها، وذلك في سبيل ملاحقة مقاتلي حركة حماس في رفح التي تزعم إسرائيل أنهم يتركزون فيها.

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