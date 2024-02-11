إعلان

BBC

إيرانيون يحيون الذكرى 45 للثورة بتظاهرات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة

06:26 م الأحد 11 فبراير 2024

ذكرى الثورة في إيران

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

طهران - (بي بي سي)

خرج مئات الآلاف من الأشخاص في مسيرات في جميع أنحاء إيران، لإحياء الذكرى 45 للثورة الإسلامية الإيرانية، الأحد، وحيث أحرقوا الأعلام الأمريكية والإسرائيلية وهتفوا بشعارات مناوئة لإسرائيل.

واتهم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية بدعم ما وصفه بـ"جرائم النظام الصهيوني ضد الإنسانية في غزة".

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية صوراً لبعض المشاركين في المسيرة وهم يعلقون دمية على شكل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بحبل المشنقة.

وتسببت الحرب التي تشنها إسرائيل منذ أربعة أشهر ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، في توترات في منطقة الشرق الأوسط، حيث شنت الجماعات المدعومة من إيران هجمات على أهداف إسرائيلية وأمريكية، وردت واشنطن على هذه الاستهدافات بضرب أهداف في العراق وسوريا واليمن.

وشاركت في التظاهرات التي خرجت في إيران اليوم، نساء يرتدين ملابس سوداء ومعهن أطفال صغار، وحملن صور المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

هذا المحتوى من

BBC
ثورة إيران الثورة الإسلامية ذكرى الثورة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مسؤولة إسرائيلية تدعو لإعادة التصويت على قرارات حكومة نتنياهو

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل - زيادة جديدة في أسعار سجائر مارلبورو وميريت وإل إم
بالدرجات.. ننشر مبالغ الزيادات لمرتبات الموظفين بعد قرارات الرئيس السيسي
عاجل - صندوق النقد: الزيادة المرتقبة في التمويل المقدم لمصر ستكون ذات "حجم كبير"