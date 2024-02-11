إيرانيون يحيون الذكرى 45 للثورة بتظاهرات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة

طهران - (بي بي سي)

خرج مئات الآلاف من الأشخاص في مسيرات في جميع أنحاء إيران، لإحياء الذكرى 45 للثورة الإسلامية الإيرانية، الأحد، وحيث أحرقوا الأعلام الأمريكية والإسرائيلية وهتفوا بشعارات مناوئة لإسرائيل.

واتهم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية بدعم ما وصفه بـ"جرائم النظام الصهيوني ضد الإنسانية في غزة".

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية صوراً لبعض المشاركين في المسيرة وهم يعلقون دمية على شكل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بحبل المشنقة.

وتسببت الحرب التي تشنها إسرائيل منذ أربعة أشهر ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، في توترات في منطقة الشرق الأوسط، حيث شنت الجماعات المدعومة من إيران هجمات على أهداف إسرائيلية وأمريكية، وردت واشنطن على هذه الاستهدافات بضرب أهداف في العراق وسوريا واليمن.

وشاركت في التظاهرات التي خرجت في إيران اليوم، نساء يرتدين ملابس سوداء ومعهن أطفال صغار، وحملن صور المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.