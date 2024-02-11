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BBC

وزير الدفاع الإسرائيلي: تعميق العملية البرية في غزة سيعيد الأسرى

05:53 م الأحد 11 فبراير 2024

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي

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(مصراوي)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، إن تعميق العملية البرية في قطاع غزة سيعمل على تمهيد الطريق للوصول إلى صفقة تبادل أسرى واقعية لإعادة المزيد من الأسرى.

وتستعد قوات الاحتلال الإسرائيلي حاليًا لاجتياح مدينة رفح بريًا تحت مزاعم القضاء على حركة حماس رغم إعلان نتنياهو في وقت سابق أن المدينة منطقة آمنة يستطيع الفلسطينيون الاحتماء بها إلا أنه تراجع في تصريحاته بعد ذلك قائلًا إن القوات الإسرائيلية ستتجه نحو رفح من أجل ملاحقة حركة حماس.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في وقت سابق اليوم ارتفاع إجمالي الشهداء في قطاع غزة جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي إلى 28 ألفًا و176 شهيدًا من بداية الحرب في الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأفادت وزارة الصحة، أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد 112 شهيدا و إصابة 173 شخصًا.

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