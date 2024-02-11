"غير مبررة".. فرنسا تدعو إلى وقف المعارك في قطاع غزة تجنبا "لكارثة"

باريس - (بي بي سي)

حثت فرنسا عبر وزارة خارجيتها، إسرائيل على وقف المعارك في قطاع غزة تجنبًا لما وصفته "كارثة"، مبدية "قلقها الشديد" بعد الضربات الإسرائيلية التي شُنت على أهداف في مدينة رفح، أقصى جنوب القطاع الذي دمرته الحرب.

وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، في بيان اليوم الأحد، إن "هجومًا إسرائيليًا واسع النطاق على رفح سيؤدي إلى وضع إنساني كارثي".

وحذر البيان من أن الهجوم المحتمل قد يُفرز لمجريات الحرب "أبعادًا جديدة وغير مبررة".

وجددت فرنسا في بيانها الدعوة "لوقف المعارك بهدف تجنب كارثة".

وكان وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، قد أعلن الأسبوع الماضي، أن بلاده تعمل من أجل "قيام دولة فلسطينية مستقلة"، مؤكداً أن قطاع غزة يجب أن يكون جزءاً من الدولة الفلسطينية.