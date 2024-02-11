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BBC

ارتفاع حصيلة القتلى بسبب انهيار أرضي في الفلبين إلى 54

04:34 م الأحد 11 فبراير 2024

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مانيلا - (د ب أ)

أسفر انهيار أرضي هائل، وقع بالقرب من موقع لتعدين الذهب، في جنوب الفلبين عن مقتل 54 شخصا، فيما لا يزال 63 في عداد المفقودين، طبقا لما ذكره مسؤولو مواجهة الكوارث ومسؤولون محليون اليوم الأحد.

وقالت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث إن 35 شخصا أصيبوا أيضا ، في الانهيار الأرضي، الذي وقع في السادس من فبراير، في بلدة "ماكو"، في إقليم "دافاو دي أورو"، على بعد حوالي 965 كيلومترا جنوب مانيلا.

ورغم أنه تم إنقاذ طفلة، يبلغ عمرها ثلاث سنوات من تحت الأنقاض الكثيفة أمس الأول الجمعة، مما أثار الآمال بشأن العثور على المزيد من الناجين، لم يعثر عمال الطوارئ حتى الآن ، سوى على جثث فقط.

وقال ادوارد ماكابيلي، مسؤول مكافحة الكوارث الإقليمي إن عمليات البحث والإنقاذ والانتشال مستمرة، على الرغم من هطول بعض الأمطار.

وكانت الحكومة الإقليمية قد ذكرت في وقت سابق في بيان، تم تحديثه "لقد سجلنا بالفعل أنه تم انتشال 37 جثة من الانهيار الأرضي".

وتابعت "لدينا إجمالي 63 فردا مفقودا، تم الإبلاغ عنهم".

وتضرب الأمطار الغزيرة الناتجة عن الموسم المطير بشمال شرق البلاد والضغط المنخفض منطقة مينداناو بجنوب البلاد منذ أواخر يناير.

وبسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية تضرر أكثر من 812 ألف شخص، بما في ذلك 398 ألفا و158 شخصا اضطروا للفرار من منازلهم منذ 28 يناير، بحسب الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث.

مانيلا الفلبين الكوارث ماكو إقليم دافاو دي أورو

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