أنصار خان يتظاهرون بمختلف أنحاء باكستان اليوم

إسلام آباد - (د ب أ)

تظاهر أنصار رئيس وزراء باكستان السابق، عمران خان، بمختلف أنحاء البلاد، فيما أجرى حزبان متنافسان محادثات لتشكيل حكومة، على الرغم من فوز الموالين لخان بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات، التي جرت يوم الخميس الماضي.

ونظم أنصار حزب "حركة الإنصاف الباكستانية"، الذي يتزعمه خان، مظاهرات في مدن إسلام آباد ولاهور وبيشاور، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وبلغ عدد الحشود المئات، بسبب التواجد الكثيف للشرطة، وهو عدد صغير بالمقارنة بمظاهرات سابقة. وتم اعتقال العديد من المتظاهرين.

وكان حماد أظهر، القيادي البارز في حزب "حركة الإنصاف الباكستانية "قد قال في وقت سابق إنه ستكون هناك احتجاجات سلمية، بمختلف أنحاء البلاد، بعد ظهر اليوم الأحد، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

ويقول الحزب إنه تم التلاعب في الانتخابات ويريد من لجنة الانتخابات الباكستانية إصدار جميع النتائج ووقف التزوير المزعوم في الأصوات.

وقال أظهر، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أعلن الشعب قراره بطريقة سلمية ودستورية من خلال بطاقة الاقتراع والآن ، يتعين حماية هذه الأمانة المقدسة".

وكانت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" قد نقلت أمس السبت عن رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكر قوله إن الناخبين مارسوا حقوقهم في الانتخابات العامة وصوتوا لصالح مرشحيهم المفضلين رغم التحديات الأمنية.

وذكر في مقابلة مع قناة "تي آر تي" التركية: "إنه جمال الديمقراطية الحيوية وفي باكستان هي ديمقراطية شجاعة، بالنظر إلى التحديات الأمنية".

وقال ردا على سؤال إن البرلمان القادم سيقرر تسليم السلطة إلى الحزب الذي سيحصل على الأصوات المطلوبة لتشكيل الحكومة القادمة.