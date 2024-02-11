الهلال الأحمر الفلسطيني يحذر من اقتحام رفح بريًا

(مصراوي)

حذر رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب، اليوم الأحد، من تخطيط قوات الاحتلال الإسرائيل، لشن عملية عسكرية برية على مدينة رفح.

وقال الخطيب، إن حديث الاحتلال عن عملية عسكرية في رفح هو بمثابة مجزرة جديدة ينوي القيام بها ضد النازحين والسكان الفلسطينيين في غزة، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات مع عدم جدوى الكلمات في الوقت الحالي.

وندد الخطيب، باستهداف قوات الاحتلال لمستشفى الأمل في خان يونس جنوب قطاع غزة والتي منع عنها دخول الوقود مما يهدد بتوقفها، قائلًا إن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربًا ضد المستشفيات والمدارس ودور العبادة في غزة.

وأفاد رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الأطباء والكوادر الطبية المعتقلين من غزة يتعرضون لتعذيب بسجون الاحتلال، مناديًا باتخاذ مواقف جادة من أجل وقف استهداف الكوادر الطبية والمستشفيات في غزة.