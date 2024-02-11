وزيرة الصحة الفلسطينية: استشهاد الطفلة هند وصمة عار على الإنسانية

(مصراوي)



قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، اليوم الأحد، إن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للطفلة هند وعائلتها وسيارة الإسعاف التي خرجت لإنقاذهم هو "وصمة عار على كل من يتشدق بالإنسانية".



وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، استهداف قوات الاحتلال للطفلة في السيارة رغم طلبها للمساعدة بعد استشهاد عائلتها داخل السيارة.

وجاء في بيان الخارجية الفلسطينية، أنها تدين "الجريمة" التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الطفلة هند وأسرتها وطاقم الهلال الأحمر، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها عما حدث.



وتم العثور على جثمان الطفلة هند البالغة من العمر 5 سنوات أمس، حيث تبين أنها استشهدت قبل 12 يومًُا عند طلبها للمساعدة عبر الهاتف من الهلال الأحمر عقب استهداف قوات الاحتلال لعدد من أفراد أسرتها داخل السيارة مما أدى لاستشهادهم على الفور.

وحسب ما ورد عن الهلال الأحمر، فقد قام بإرسال سيارة إسعاف وعدد من المسعفين لإنقاذ الطفلة التي كانت على قيد الحياة إلا أن قوات الاحتلال استهدفوهم قبل أمتار من وصولهم إلى الطفلة مما أدى لاستشهادهم واستشهاد الطفلة بعد 7 ساعات من طلبها للمساعدة.