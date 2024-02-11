صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 28 ألف شخص

(مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع إجمالي الشهداء في قطاع غزة جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي إلى 28 ألفًا و176 شهيدًا من بداية الحرب في الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأفادت وزارة الصحة، أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد 112 شهيدا و إصابة 173 شخصًا.

وتستعد قوات الاحتلال الإسرائيلي، لشن عملية عسكرية برية على منطقة رفح جنوب قطاع غزة، والتي أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو في وقت سابق منطقة آمنة يستطيع الفلسطينيين في غزة اللجوء إليها.