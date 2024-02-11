الهلال الأحمر الفلسطيني يحذر من توقف مستشفى الأمل عن العمل

(مصراوي)

صرح الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت دخول الأكسجين إلى مستشفى الأمل بخان يونس جنوب قطاع غزة لأكثر من أسبوع مما أدى إلى استشهاد 3 من المرضى.

ونفى الهلال الأحمر الفلسطيني، صحة الأنباء المتداولة عن قيام قوات الاحتلال بإدخال أجهزة طبية إلى مستشفى الأمل بخان يونس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال دمرت معدات طبية خلال اقتحامه لمستشفى الأمل، قائلًا إن قوات الاحتلال اعتدت على طاقم المستشفى واعتقلت 9 أشخاص.

وحذر الهلال الأحمر، من توقف مستشفى الأمل عن العمل جراء استمرار قوات الاحتلال في منع إدخال الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء.

