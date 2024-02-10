إعلان

BBC

وزير الخارجية الفرنسي: الوضع في غزة "غير مبرر"

11:13 م السبت 10 فبراير 2024

ستيفان سيجورنيه وزير الخارجية الفرنسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

بي بي سي
اعتبر وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، أن الوضع في غزة "غير مبرر"، ومشيراً إلى أن بلاده تتضامن مع إسرائيليين عاشوا "صدمة حقيقية" في السابع من أكتوبر.
وأوضح الوزير الفرنسي الذي زار الشرق الأوسط قبل أسبوع، في تصريح لصحيفة "ويست فرانس" اليومية، أن "الوضع الإنساني في غزة اليوم كارثي وغير مقبول".
ولدى سؤاله عن إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قال سيجورنيه "لا محرمات على هذا الصعيد"، مؤكداً أن "ما يهم هو أن ترى هذه الدولة النور وبالتالي أن يتم استيفاء الشروط لذلك، بما في ذلك الشروط الأمنية لإسرائيل".

ستيفان سيجورنيه حرب غزة خارجية فرنسا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد يكتب.. سيناءُ في مؤامرة "زاوية الحَلبة"..!
ماذا نعرف عن مشروع "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي حتى الآن؟
دار الإفتاء تعلن غدًا أول أيام شهر شعبان لعام 1445هـ
* سعر الذهب اليوم السبت في مصر يعوض خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات
* رمضان 2024.. الخريطة الكاملة لمسلسلات منصة "شاهد" (صور)