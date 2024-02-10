وزير الخارجية الفرنسي: الوضع في غزة "غير مبرر"

بي بي سي

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، أن الوضع في غزة "غير مبرر"، ومشيراً إلى أن بلاده تتضامن مع إسرائيليين عاشوا "صدمة حقيقية" في السابع من أكتوبر.

وأوضح الوزير الفرنسي الذي زار الشرق الأوسط قبل أسبوع، في تصريح لصحيفة "ويست فرانس" اليومية، أن "الوضع الإنساني في غزة اليوم كارثي وغير مقبول".

ولدى سؤاله عن إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قال سيجورنيه "لا محرمات على هذا الصعيد"، مؤكداً أن "ما يهم هو أن ترى هذه الدولة النور وبالتالي أن يتم استيفاء الشروط لذلك، بما في ذلك الشروط الأمنية لإسرائيل".