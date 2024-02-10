إعلان

BBC

إعلام عبري: جهود مصرية مستمرة للتوصل لصفقة تبادل أسرى بحلول الثلاثاء

10:16 م السبت 10 فبراير 2024

تبادل أسرى

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، إن القاهرة تستضيف الثلاثاء المقبل اجتماعا مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي لبحث صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وأوضح وسائل الإعلام العبرية أن الوفد الإسرائيلي في القاهرة سيضم رئيسي الشاباك رونين بار والموساد ديفيد برنيع.

وأشار الإعلام العبري إلى أن هناك جهود مصرية قطرية جارية ومستمرة مع حماس للتوصل لصفقة تبادل بحلول الثلاثاء.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن قال، الأربعاء الماضي، إن واشنطن تدرس رد حماس حاليًا بعدما تلقت ردودًا من جميع الأطراف، حسبما ذكرت "العربية".

تبادل أسرى صفقات الأسرى الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة حماس

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد يكتب.. سيناءُ في مؤامرة "زاوية الحَلبة"..!
ماذا نعرف عن مشروع "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي حتى الآن؟
دار الإفتاء تعلن غدًا أول أيام شهر شعبان لعام 1445هـ
* سعر الذهب اليوم السبت في مصر يعوض خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات
* رمضان 2024.. الخريطة الكاملة لمسلسلات منصة "شاهد" (صور)