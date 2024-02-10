إعلام عبري: جهود مصرية مستمرة للتوصل لصفقة تبادل أسرى بحلول الثلاثاء

مصراوي

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، إن القاهرة تستضيف الثلاثاء المقبل اجتماعا مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي لبحث صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وأوضح وسائل الإعلام العبرية أن الوفد الإسرائيلي في القاهرة سيضم رئيسي الشاباك رونين بار والموساد ديفيد برنيع.

وأشار الإعلام العبري إلى أن هناك جهود مصرية قطرية جارية ومستمرة مع حماس للتوصل لصفقة تبادل بحلول الثلاثاء.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن قال، الأربعاء الماضي، إن واشنطن تدرس رد حماس حاليًا بعدما تلقت ردودًا من جميع الأطراف، حسبما ذكرت "العربية".