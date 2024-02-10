استعدادًا للعملية في رفح.. نتنياهو يطالب الجيش باستدعاء جنود الاحتياط

مصراوي

قالت القناة 13 العبرية، اليوم السبت، إن هناك خلاف بين القادة السياسيين والعسكريين بشأن العملية المحتملة في رفح جنوبي قطاع غزة؛ إذ أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالب الجيش بصياغة خطة "لتطهير رفح".

وأشارت القناة العبرية إلى أن نتنياهو دعا رئيس الأركان هارتسي هاليفي خلال المناقشة الأخيرة لمجلس الحرب، إلى استدعاء قوات الاحتياط من جديد: "إذا قمتم بتسريح جنود الاحتياط سابقا، قوموا بتجنيدهم مرة أخرى".

من جهته قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي، إن هناك جوانب سياسية يجب الاهتمام بها أولا ثم سيقوم الجيش بما هو مطلوب؛ حيث يلزم إجلاء 1.3 مليون فلسطيني من النازحين، بالإضافة إلى التنسيق مع مصر على المستوى السياسي، وفق القناة 13.

وأكد مسؤول إسرائيلي للقناة العبرية، أن "العملية في رفح تقترب"، رغم عدم التنسيق مع مصر بعد، إذ أن إسرائيل أعلنت رسميا الاستعداد لها بعدما أعلن مكتب نتنياهو أنه "أمر الجيش والمؤسسة الأمنية بتقديم خطة مزدوجة لإجلاء السكان وحل حركة حماس".