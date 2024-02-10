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BBC

ردًا على مزاعم الاحتلال.. الأونروا: لم نستخدم المقر الرئيسي بغزة منذ أن تركناه

09:25 م السبت 10 فبراير 2024

وكالة الأونروا

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مصراوي
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم السبت، إن موظفيها غادروا المقر الرئيسي للوكالة بمدينة غزة منذ 12 أكتوبر، مؤكدة أنها لا تعرف ماذا يوجد تحته.
وأوضحت الأونروا أنها لم تستخدم المقر الرئيسي في غزة منذ أن تركته، مشيرة إلى أنه لا علم لها بأي نشاط هناك،
ولفتت الأونروا إلى أنه لا يمكنها تأكيد تقارير جيش الاحتلال الإسرائيلي حول وجود نفق تحت مقرها الرئيسي في مدينة غزة.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي زعم، اليوم السبت، العثور على نفق لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تحت مقر لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" واكتشاف أسلحة في مكاتب لمسؤولين فيها، وفق ما نقلته صحيفة "هآرتس" العبرية.

الأونروا غزة حرب غزة الاحتلال الإسرائيلي

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