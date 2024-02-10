الاحتلال يزعم اكتشاف نفق للمقاومة أسفل مقر للأونروا والعثور على أسلحة

مصراوي

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، العثور على نفق لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تحت مقر لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" واكتشاف أسلحة في مكاتب لمسؤولين فيها، وفق ما نقلته صحيفة "هآرتس" العبرية.

وحذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، الجمعة، من أي عمل عسكري إسرائيلي كبير يستهدف رفح جنوبي غزة، ووصف الخطوة بأنها قد تؤدي إلى مزيد من الدمار بين المدنيين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن في وقت سابق أنه أمر القوات بـ "التحضير" لدخول المدينة من أجل ملاحقة من وصفهم بأنهم يقفون وراء هجوم 7 أكتوبر.

بيد أن لازاريني، الذي يتعرض لضغوط بعد أن اتهمت إسرائيل 12 موظفا من موظفي الوكالة بضلوعهم في هجوم حماس، قال إن الوضع الإنساني في رفح يائس للغاية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في القدس أن "أي عملية عسكرية واسعة النطاق بين هؤلاء السكان لن تؤدي إلا إلى تفاقم إضافي للمأساة التي لا نهاية لها".

وأضاف لازاريني أن عمليات الأونروا "على حافة الهاوية"، مضيفا "لا أعرف إلى متى سنكون قادرين على العمل في مثل هذه البيئة عالية المخاطر".