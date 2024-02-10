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BBC

بعد العفو عن متهمين باعتداءات جنسية. رئيسة المجر تعلن استقالتها خلال بث تلفزيوني

08:13 م السبت 10 فبراير 2024

رئيسة المجر كاتالين نوفاك

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مصراوي

تقدمت الرئيسة المجرية كاتالين نوفاك، اليوم السبت، باستقالتها عقب تعرضها لضغوط كبيرة بعد العفو عن متهم تمت إدانته بالتستر على جرائم اعتداء جنسي بأحد منازل إيواء الأطفال.

وكانت نوفاك أصدرت في أبريل الماضي، عفوا رئاسيا لحوالي 20 متهما من بينهم نائب مدير دار الإيواء الذي تستر على جرائم المدير السابق للمؤسسة وساعده على إخفاء اعتداءاته الجنسية.

وأعلنت نوفاك استقالتها في خطاب بثه التلفزيون الرسمي قائلة: "لقد ارتكبت خطأ.. اليوم هو الأخير لي الذي أخاطبكم فيه كرئيسة"، موضحة أنها أصدرت العفو عن المدانين بسبب اعتقادها بأنهم لم يسيئوا إلى ضغف الأطفال، مؤكدة أنها أخطأت بعدم التفكير بإثارة الشكوك حول عدم التسامح المطلق في الاعتداءات الجنسية على الأطفال.

وفي وقت سابق من الأسبوع طالبت أحزاب المعارضة المجرية نوفاك بالاستقالة، تزامنا مع تظاهر نحو 1000 شخص في مكتبها، أمس الجمعة، للمطالبة باستقالتها كذلك.

من جهته، تقدم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الخميس الماضي، بتعديل دستوري يحرم الرئيس من إمكانية العفو عن الجرائم التي ترتكب ضد الأطفال؛ في محاولة لتهدئة الأوضاع.

وقالت وزيرة العدل في حكومة أوربان وديت فارجا، اليوم السبت، في منشور شاركته عبر حسابها على موقع فيسبوك، إنها ستتنحى عن منصبها كعضو في الرلمان، مؤكدة تحملها لمسؤولية القرار الذي شاركته مع نوفاك بالعفو عن المحكومين.

كاتالين نوفاك رئيسة المجر العفو عن متهمين

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