مجلس النواب العراقي يقدم للحكومة مقترح قانون لإنهاء تواجد القوات الأجنبية بالبلاد

مصراوي

قال رئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، اليوم السبت، إن المجلس يدعو إلى إنهاء مهام القوات الأجنبية في البلاد ويحيل للحكومة مقترح قانون بهذا الشأن.

وكان المندلاوي دعا الحكومة العراقية في منتصف يناير الماضي، إلى إلى تطبيق قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأجنبية من البلاد؛ إذ اعتبر الغارة الجوية الأمريكية التي أسفرت عن مقتل قائد فيلق حرس القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ومسؤول في الحشد الشعبي العراقي "منطقا عدوانيا وحشيا لا تحكمه ضوابط أو قيم".