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BBC

البرلمان التركي: النظام العالمي أصبح قديمًا ويعاني من ازدواجية المعايير

07:07 م السبت 10 فبراير 2024

نعمان كورتولموش

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مصراوي

قال رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش، اليوم السبت، عن أنقرة تتابع الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية ولن تتوانى عن محاسبة نظامها المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة.

وأكد كورتولموش أنه لا يجب أن تُستثنى إسرائيل من القوانين والأعراف الدولية، مشيرا إلى أن الاحتلال حول غزة من سجن مفتوح إلى مقبرة جماعية.

وشدد رئيس البرلمان التركي على ضرورة عدم إهمال الضفة الغربية؛ إذ أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المجازر هناك، مؤكدا أن النظام العالمي أصبح نظاما قديما ويعاني من ازدواجية المعايير.

نعمان كورتولموش رئيس البرلمان التركي محكمة العدل الدولية إسرائيل أنقرة غزة

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