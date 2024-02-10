حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يعلن فوزه أيضا بالانتخابات

إسلام أباد - (د ب أ)

أعلن حزب حركة الإنصاف الباكستانية، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء السابق عمران خان، اليوم السبت، الفوز، فيما تتصاعد المزاعم المتضاربة بشأن نتائج الانتخابات العامة التي جرت بالبلاد مؤخرا.

وقال رئيس حركة الإنصاف جوهر خان في مؤتمر صحفي: "فزنا بأغلبية وسنشكل الحكومة".

ورفض جوهر خان خطاب رئيس الوزراء السابق نواز شريف أمس الجمعة، الذي تحدث فيه عن الفوز بالانتخابات، وبأنه سوف يبدأ تشكيل حكومة ائتلافية عبر لقاءات مع أحزاب أخرى.

وقال: "نطالب المؤسسات باحترام تفويض الشعب، وسوف يكون لرفض اختيار الشعب تداعيات على الديمقراطية".

ووجه جوهر خان الشكر للشعب الباكستاني، نيابة عن رئيس الوزراء السابق عمران خان، المسجون حاليا على خلفية عدة اتهامات.

وقال رئيس حركة الإنصاف إن الحزب فاز بـ170 من إجمالي مقاعد الجمعية الوطنية البالغة 265، ولكن جرى التلاعب بالنتائج النهائية.

وأكد أن الحزب تصدر النتائج في إقليمي خيبر بختونخوا والبنجاب.

وقالت لجنة الانتخابات الباكستانية إن نتائج الكثير من الدوائر لم تصل بعد.