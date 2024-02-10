حماس: نجاة قيادي بالحركة من ضربة إسرائيلية استهدفت سيارة بلبنان

مصراوي

أعلن مصدر من حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، لوكالة "فرانس برس"، نجاة قيادي في الحركة من ضربة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة صيدا اللبنانية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن هدف الاغتيال في منطقة صيدا هو مسؤول كبير في حركة حماس بلبنان يدعى باسل صالح.

وفيما سبق أصيب ثلاثة عمال سوريين في قصف إسرائيلي استهدف محيط معتقل في جنوب لبنان.

ووفق ما نشرته صحيفة "الأخبار" اللبنانية على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم السبت، "أغارت مسيّرة على محيط معتقل الخيام، ما أدّى إلى إصابة ثلاثة عمال سوريين كانوا يعملون في المكان ونقلوا إلى مستشفى مرجعيون الحكومي".

بدورها، ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن "العدو الإسرائيلي أطلق بعد منتصف الليلة الماضية، عددا من قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا وعين الزرقا والضهيرة".

وأشارت إلى أنه حتى صباح اليوم، أطلق"العدو" القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، لافتة إلى أن "الطيران الاستطلاعي المعادي يحلق فوق قرى قضائي صور وبنت جبيل".

وأوضحت الوكالة أن "عدد النازحين إلى مدينة صور بازدياد يومي، بسبب استمرار الاعتداءات الاسرائيلية وتجاوزها لما يسمى قواعد الاشتباك".