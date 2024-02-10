أول تعليق من حماس على قرار الاحتلال التوغل بريًا في رفح

مصراوي

علقت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على ما أعلنه قادة الاحتلال الإسرائيلي، بنيتهم في توسيع العملية البرية في قطاع غزة، ليشمل مدينة رفح.

وقالت "حماس"، إنه "على ضوء تصريحات قادة الاحتلال النازي، بإعلان نيّتهم، توسيع عدوانهم الوحشي المستمر ضد قطاع غزة ليشمل مدينة رفح المكتظة بأهلنا النازحين، فإننا نحذّر من خطورة ارتكاب الاحتلال لمجازر واسعة ومروّعة في مدينة رفح".

وأضافت "حماس"، خلال بيان لها بقناتها الرسمية على تليجرام، أن المدينة الحدودية، يتواجد فيها أكثر من 1.4 مليون مواطن فلسطيني نازح، يعيشون ظروفاً إنسانية قاسية نتيجة استمرار العدوان وجرائم الاحتلال الإرهابية المتوحّشة.

وأوضحت أن موقف الإدارة الأمريكية بعدم دعمها للهجوم على رفح لا يعفيها من المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة عن تبعات هذا الهجوم وما سيترتب عنه من مجازر بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزل، وهي توفّر للاحتلال دعماً مفتوحاً بالسلاح الذي يُقتل به الشعب الفلسطيني على مدار الساعة.

ودعت حماس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن الدولي إلى التحرك العاجل والجاد للحيلولة دون ارتكاب الاحتلال وقادته النازيين الجدد، إبادة جماعية في مدينة رفح بهدف تهجير شعبنا الفلسطيني، الذي أفشل بصموده وتضحياته وتمسكه بأرضه أهداف الاحتلال النازي.