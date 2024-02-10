إعلان

BBC

أول تعليق من حماس على قرار الاحتلال التوغل بريًا في رفح

01:04 م السبت 10 فبراير 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي
علقت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على ما أعلنه قادة الاحتلال الإسرائيلي، بنيتهم في توسيع العملية البرية في قطاع غزة، ليشمل مدينة رفح.

وقالت "حماس"، إنه "على ضوء تصريحات قادة الاحتلال النازي، بإعلان نيّتهم، توسيع عدوانهم الوحشي المستمر ضد قطاع غزة ليشمل مدينة رفح المكتظة بأهلنا النازحين، فإننا نحذّر من خطورة ارتكاب الاحتلال لمجازر واسعة ومروّعة في مدينة رفح".

وأضافت "حماس"، خلال بيان لها بقناتها الرسمية على تليجرام، أن المدينة الحدودية، يتواجد فيها أكثر من 1.4 مليون مواطن فلسطيني نازح، يعيشون ظروفاً إنسانية قاسية نتيجة استمرار العدوان وجرائم الاحتلال الإرهابية المتوحّشة.

وأوضحت أن موقف الإدارة الأمريكية بعدم دعمها للهجوم على رفح لا يعفيها من المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة عن تبعات هذا الهجوم وما سيترتب عنه من مجازر بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزل، وهي توفّر للاحتلال دعماً مفتوحاً بالسلاح الذي يُقتل به الشعب الفلسطيني على مدار الساعة.

ودعت حماس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن الدولي إلى التحرك العاجل والجاد للحيلولة دون ارتكاب الاحتلال وقادته النازيين الجدد، إبادة جماعية في مدينة رفح بهدف تهجير شعبنا الفلسطيني، الذي أفشل بصموده وتضحياته وتمسكه بأرضه أهداف الاحتلال النازي.

جيش الاحتلال الإسرائيلي رفح حماس إسرائيل

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* القوات المسلحة: قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه
* جمعت 200 مليون في 40 يومًا.. تفاصيل واقعة البلوجر سلمى الغزاوي ودور البنك المركزي - فيديو
* سعر الذهب اليوم السبت في مصر يعوض خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات
* رمضان 2024.. الخريطة الكاملة لمسلسلات منصة "شاهد" (صور)