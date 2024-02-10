الدفاع الروسية: اعتراض 3 طائرات أوكرانية دون طيار فوق منطقة "بريانسك"

موسكو- (د ب أ)

ذكرت وزارة الدفاع في موسكو أن سلاح الجو الروسي اعترض ثلاث طائرات أوكرانية بدون طيار، فوق منطقة "بريانسك" جنوب غرب البلاد ودمرها في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

ولم تتوافر أي معلومات في بادئ الأمر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية. ولم يتسن التحقق من المعلومات من مصدر مستقل.

وكان أولكسندر سيرسكي، القائد العام الجديد للقوات المسلحة في أوكرانيا قد أعلن في وقت سابق أن إحدى أولوياته الرئيسية هي توسيع استخدام أنظمة الأسلحة غير المأهولة، مثل الطائرات المسيرة والحرب الالكترونية، لهزيمة القوات الروسية.

وأضاف سيرسكي أن هذه التكنولوجيا مهمة في كفاح أوكرانيا لكسر خطوط الدفاع الروسية وتحرير الأراضي المحتلة.

وكتب سيرسكي على تطبيق/تليجرام/، بعد توليه قيادة الجيش "فقط بتغيير وسائل وأساليب الحرب وتحسينها باستمرار، سنكون قادرين على المضي قدما بنجاح في هذا المسار".

وفيما يلوح في الأفق عام ثالث من الحرب في أوكرانيا، وصف سيرسكي الإمداد السريع والفعال لقوات الخطوط الأمامية بأنه لا يقل أهمية مشيرا إلى أن "حياة وصحة الجنود كانت ومازالت أهم قيمة للجيش الأوكراني".