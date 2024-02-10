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نصر الله وعبد اللهيان يبحثان ‏التطورات في غزة وجنوب لبنان

11:56 ص السبت 10 فبراير 2024

قصف جنوب لبنان

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بيروت- (د ب أ)

بحث الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان آخر ‏التطورات السياسية والأمنية في ‏المنطقة.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم السبت ، استقبل نصر الله وزير خارجية إيران والوفد المرافق له في حضور سفير إيران في لبنان مجتبى أماني.

وأشارت إلى أنه "تم استعراض آخر ‏التطورات السياسية والأمنية في ‏المنطقة وخصوصاً في قطاع غزة وجنوب لبنان ‏وبقية جبهات محور المقاومة"، لافتة إلى أنه تم التباحث حول ‏المستقبل القريب للأوضاع في لبنان ‏والمنطقة.

بيروت لبنان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله

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