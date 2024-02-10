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BBC

ليتوانيا تزود الجيش الأوكراني بملابس ومعدات شتوية

11:50 ص السبت 10 فبراير 2024

الجيش الأوكراني

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فيلنيوس- (د ب أ)

ذكرت وزارة الدفاع في فيلنيوس أن ليتوانيا أمدت الجيش الأوكراني بملابس ومعدات شتوية.

وقال وزير الدفاع أرفيداس أنوسوسكاس "إننا نقوم بتوريد المعدات والملابس لعشرات الآلاف من المقاتلين الأوكرانيين لحمايتهم من الظروف الجوية الباردة، أثناء تواجدهم في الظروف الميدانية".

وأضاف أنوسوسكاس أمس الجمعة"كل حزمة نساهم بها هي أيضا خطوة أخرى نحو النصر".

جدير بالذكر أن ليتوانيا، التي أعلنت استقلالها، في عام 1990، قبل انهيار الاتحاد السوفيتي في العام التالي، تعد من أشد المؤيدين لأوكرانيا، في مقاومة الغزو الروسي.

وتعتمد أوكرانيا بشكل كبير على حلفائها الغربيين في حلف شمال الأطلسي(ناتو) للحصول على إمدادات عسكرية وغيرها.

الجيش الأوكراني أرفيداس أنوسوسكاس الاتحاد السوفيتي الغزو الروسي

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