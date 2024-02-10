الهلال الأحمر الفلسطيني: العثور على جثمان الطفلة هند و5 من عائلتها ومسعفين بغزة

غزة - (د ب أ)

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم السبت، العثور على جثامين طفلة /6 سنوات/، وخمسة من أفراد عائلتها بعد محاصرة المركبة التي كان تقلهم قبل 12 يوما، في منطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، والمسعفين اللذين خرجا لانقاذها.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) أن "ذوي الشهيدة (الطفلة هند) عثروا صباح اليوم على جثمانها وجثامين من كانوا في المركبة، التي حوصرت من قبل دبابات الاحتلال في محيط "دوار المالية" بحي تل الهوى، حيث ارتقى على الفور أفراد عائلتها، باستثنائها وابنة خالها ليان /14 عاما/".

وأكد الهلال الأحمر "العثور على مركبة الإسعاف التابعة له في منطقة تل الهوى بمدينة غزة، واستشهاد المسعفين بعد فقد آثارهما أثناء مهمة إنقاذ الطفلة هند".

وأوضح أن "الاحتلال تعمد استهداف مركبة الاسعاف فور وصولها الموقع، حيث عثر عليها على بعد أمتار من المركبة التي فيها الطفلة هند، رغم الحصول على تنسيق مسبق، للسماح بوصولها إلى المكان".

ووفق الوكالة، "هزت حادثة استهداف هند وأفراد من عائلتها العالم، فمناشدات للعثور عليها لم تتوقف بعد انقطاع أخبارها تماما مع مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني اللذين خرجا لإنقاذها".

وحسب الوكالة، "تم توثيق جريمة الاعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحقهم عبر نشر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيلا صوتيا، يسمع فيه صوت الطفلة ليان وهي تحاول إخبار خدمات الإسعاف بما يدور حولها... وبعد ذلك سمع صوت إطلاق وابل من الرصاص بينما كانت ليان تصرخ، لينقطع الاتصال معها بعد ذلك".