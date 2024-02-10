الاحتلال يجدد استهداف المستشفيات في قطاع غزة

بي بي سي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب الإعلام الفلسطيني، مستشفى الأمل لحوالي عشر ساعات ثم انسحبت وعادت مرة أخرى لتفتيش المستشفى وتحطيم بعض الأجهزة والمعدات والأثاث.

واحتجزت أفراد الطواقم الطبية وحققت معهم وضربتهم وأهانتهم، ومنعتهم ومرافقي المرضى من الشرب واستخدام الحمام.

كما اتهمت قوات الاحتلال الإٍسرائيلي التي هاجمت المستشفى، بحسب الإعلام الفلسطيني، باحتجاز أموال من الجمعية ومن الموظفين والمرضى والمرافقين ومقتنيات خاصة بهم، بالإضافة إلى مصادرة أجهزة حاسوب وأجهزة الاتصال اللاسلكي الخاصة بالطواقم وتعتبر وسيلة الاتصال الوحيدة في ظل انقطاع الاتصالات في محافظة خان يونس منذ حوالي شهر وذلك حسب ما قال الهلال الأحمر.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد قالت مساء أمس الجمعة، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت عددا من طواقم الجمعية، ومن مرافقي جرحى ومرضى في مستشفى الأمل التابع لها في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الجمعية أن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية من طواقمها في مستشفى الأمل بينهم أربعة أطباء، واعتقلت أربعة جرحى وخمسة من مرافقي المرضى.